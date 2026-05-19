Foča na korak do statusa grada, pred poslanicima i zakoni o energetici, policiji i borcima

Narodna skupština Republike Srpske danas razmatra Prijedlog zakona o gradu Foča, kao i više zakona iz oblasti energetike, policije, boračkih prava i eksproprijacije.

Izvor: Shutterstock

Na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci poslanici bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju Prijedlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuju područje, nadležnosti, organi i finansiranje ove lokalne zajednice.

U materijalima dostavljenim parlamentu navedeno je da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za promjenu statusa opštine Foča u grad, te da ova lokalna zajednica predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja.

Uz prijedlog zakona dostavljen je i elaborat o opravdanosti zahtjeva za sticanje statusa grada.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, status grada može dobiti opština koja ima stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka ili najmanje deset godina izvodi pet studijskih programa, ima više od 2.000 studenata i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe.

Na području Foče djeluju Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravoslavni bogoslovski fakultet "Sveti Vasilije Ostroški".

U obrazloženju se navodi i da Foča raspolaže značajnim prirodnim i kulturnim resursima koji predstavljaju osnov za razvoj turizma, privrede i ukupnog društvenog razvoja, a posebno je istaknut Nacionalni park "Sutjeska", najveći i najstariji nacionalni park u BiH.

Na dnevnom redu sjednice, koji ima 28 tačaka, nalazi se i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Poslanici bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak–Novi Grad i auto-puta Glamočani–Banjaluka–Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike.

Na sjednici će se naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kao i izmjene zakona iz oblasti energetike, električne energije i gasa.

Pred poslanicima će biti i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2025. godinu.

Početak sjednice zakazan je za 10 časova.