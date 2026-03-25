logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arsenal u vozilu: Kod Fočaka pronađeno 45 ručnih bombi i više od 10 hiljada metaka

Autor D.V. Izvor SRNA
0

M. V. iz Foče uhapšen je nakon što je policija kod njega u vozilu pronašla 45 ručnih bombi i više od 10.000 puščane municije.

Ručna crna bomba Izvor: Shutterstock

Policija je izvršila pretrese vozila, kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni prema naredbi Osnovnog suda u Foči, uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.

"Tom prilikom je u vozilu pronađeno 45 ručnih bombi M-75 i 10.161 komada puščane vojničke municije kalibra 7,62", saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.

U toku je kriminalistička obrada lica uhapšenog i dokumentovanje krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

bombe Foča

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ