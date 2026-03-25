Arsenal u vozilu: Kod Fočaka pronađeno 45 ručnih bombi i više od 10 hiljada metaka

M. V. iz Foče uhapšen je nakon što je policija kod njega u vozilu pronašla 45 ručnih bombi i više od 10.000 puščane municije.

Policija je izvršila pretrese vozila, kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni prema naredbi Osnovnog suda u Foči, uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.

"Tom prilikom je u vozilu pronađeno 45 ručnih bombi M-75 i 10.161 komada puščane vojničke municije kalibra 7,62", saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.

U toku je kriminalistička obrada lica uhapšenog i dokumentovanje krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija.