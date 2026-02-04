logo
Zatvoren put Trnovo-Foča zbog ugrožene bezbjednosti putnika

Zatvoren put Trnovo-Foča zbog ugrožene bezbjednosti putnika

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović naveo je kako će zabrana saobraćaja trajati dok se ne ispune bezbjednosni uslovi na tom putnom pravcu.

Zoran Stevanović Izvor: Srna

Put Trnovo-Miljevina-Foča od danas je zatvoren za saobraćaj zbog lošeg stanja i ugrožene bezbjednosti putnika, a za sva vozila obezbijeđen je alternativni pravac, izjavio je Srni ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Stevanović je pojasnio da je most na rijeci Bistrici je u katastrofalnom stanju koje je prouzrokovano klizištem koje se pojavilo zbog radova na Hidroelektrani "Bistrica".

"Izvođač radova je neodgovorno postupio i došli smo u situaciju da nije bezbjedna upotreba mosta, odnosno da je ugrožena bezbjednost putnika", naveo je Stevanović.

On je ukazao da je nakon ekspertize i praćenja utvrđeno da postoji pomjeranje mosta na dnevnom nivou.

"Javno preduzeće `Putevi Republike Srpske` sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom saobraćaja i veza donijelo je odluku da se taj pravac zatvori. Laka vozila, automobili i mali autobusi saobraćaće alternativnim pravcem prema Kalinoviku, a sva ostala vozila koristiće druge pravce", istakao je Stevanović.

On je naveo da će zabrana saobraćaja trajati sve dok se ne ispune bezbjednosni uslovi na tom putnom pravcu.

