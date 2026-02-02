logo
Vozač iz Sarajeva ostao bez automobila zbog 22.000 KM neplaćenih kazni

Autor Haris Krhalić Izvor Klix
Policija u Sarajevu privremeno je oduzela automobil 44-godišnjem muškarcu nakon što je tokom rutinske kontrole saobraćaja utvrđeno da ima dug po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od gotovo 22.000 KM.

Sarajliji oduzeli automobil zbog 22.000 kazni Izvor: MUP KS

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da je kontrola izvršena u subotu oko 22.15 sati u ulici Džemala Bijedića, na području općine Novo Sarajevo. Tom prilikom zaustavljeno je vozilo kojim je upravljao muškarac inicijala S. H., nastanjen na području Vogošće.

Daljom provjerom utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u saobraćajnim prekršajima, da je upravljao vozilom iako nema stečeno pravo na upravljanje, te da automobil nije registrovan. Također, u evidenciji izrečenih, a neplaćenih kazni zabilježen je dug od 21.909 KM.

Vozilo je privremeno oduzeto, a protiv vozača će Opštinskom sudu u Sarajevu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

(Klix.ba)

Policija FBiH MUP Kantona Sarajevo saobraćaj Sarajevo

