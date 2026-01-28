U koritu Miljacke pronađeno tijelo: Utvrđen identitet stradalog

U opštini Novi Grad Sarajevo pronađeno je tijelo muškarca rođenog 1953. godine. Iz MUP-a KS potvrđeno je da preliminarno nema elemenata krivičnog djela.

Izvor: MUP Kantona Sarajevo

Uviđaj na mjestu gdje je danas pronađeno tijelo muškarca u opštini Novi Grad Sarajevo je završen, a preliminarni rezultati ne ukazuju na postojanje elemenata krivičnog djela, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako je za medije izjavila portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić, identitet preminule osobe je utvrđen, te je riječ o muškarcu rođenom 1953. godine, sa prebivalištem u Sarajevu.

"Uviđaj kojim je rukovodio tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je završen. Utvrđen je identitet preminule osobe, a preliminarno nije riječ o krivičnom djelu", rekla je Novalić.

Smrt muškarca konstatovana je danas u 14.40 časova, a njegovo tijelo pronađeno je na području opštine Novi Grad Sarajevo. Prema dostupnim informacijama, tijelo su uočili građani, nakon čega su obavijestili policiju.

O svim daljim okolnostima smrti bit će poznato više informacija nakon završetka dodatnih provjera i eventualnih medicinskih vještačenja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.