U koritu Miljacke pronađeno tijelo starijeg muškarca

U koritu rijeke Miljacke u Sarajevu danas je pronađeno tijelo starijeg muškarca, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U 11.20 časova građani su obavijestili policiju da su u koritu rijeke Miljacke, na području Otoke, iza stadiona, uočili muško tijelo, a odmah potom na teren izašli policijski službenici, timovi civilne zaštite i hitne pomoći, kao i vatrogasci.

Utvrđeno je da je riječ o muškarcu (88) iz Sarajeva, čiju je smrt konstatovao ljekar hitne pomoći.

Preliminarno, nije riječ o krivičnom djelu, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac kantonalnog Tužilaštva, navedeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

(Srna)