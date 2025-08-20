Tijelo muškarca iz Srbije pronađeno u Zvorničkom jezeru

Tijelo muškarca čiji su inicijali R.K. iz Srbije pronađeno je u Zvorničkom jezeru u mjestu Drinjača, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Policijskoj stanici Zvornik juče je u 14.10 časova prijavljeno da je u ovom jezeru pronađeno tijelo nepoznate muške osobe.

Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta.

Pronađeno tijelo je pregledao ljekar, konstatujući da nema tragova nasilne smrti, dok je policija utvrdila da se radi o licu čiji su inicijali R.K. iz Srbije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio dostavljanje izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama.

SRNA