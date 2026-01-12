logo
"Napad na Grenland značio bi kraj NATO-a": Rastu tenzije između Evropske unije i Amerike zbog Trampovih prijetnji

"Napad na Grenland značio bi kraj NATO-a": Rastu tenzije između Evropske unije i Amerike zbog Trampovih prijetnji

Autor Dragana Božić
1

EU može da zaštiti Grenland ako Danska to zatraži, poručio je evropski komesar Andrijus Kubilijus, upozorivši da bi američko preuzimanje ostrva značilo kraj NATO-a.

Rastu tenzije između Evropske unije i Amerike zbog Grenlanda Izvor: Polar Media/Shutterstock/Youtube/printscreen/The White House

Evropska unija može da zaštiti Grenland ukoliko Danska to zatraži, izjavio je danas evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus, upozorivši da bi američko preuzimanje ostrva značilo kraj NATO-a.

Američki predsjednik Donald Tramp ponavlja da su Sjedinjenim Američkim Državama potrebni Grenland, autonomna teritorija u sastavu Kraljevine Danske, tvrdeći da postojeće američko vojno prisustvo tamo nije dovoljno.

Danska i SAD, obje članice NATO-a, trebalo bi ove nedjelje da održe sastanak na kojem će razgovarati o Grenlandu. Kopenhagen i Nuk naglašavaju da najveće ostrvo na svijetu nije na prodaju, dok Tramp ne isključuje mogućnost da ga preuzme silom.

Kubilijus ne vjeruje u invaziju

"Slažem se sa danskom premijerkom da bi to predstavljalo kraj NATO-a, ali bi imalo i veoma negativan odjek među ljudima", rekao je Kubilijus, prvi evropski komesar za odbranu, na bezbjednosnoj konferenciji u Švedskoj.

On smatra da do američke invazije neće doći, ali je naglasio da član 42.7 Ugovora o Evropskoj uniji obavezuje države članice da pomognu Danskoj ili bilo kojoj drugoj članici koja se suoči sa vojnom agresijom.

"To će prije svega zavisiti od Danske, kako će reagovati i kakav će biti njen stav, ali definitivno postoji obaveza članica da pomognu ako se neka od njih suoči sa vojnom agresijom", poručio je Kubilijus.

(Mondo.rs)

Tagovi

Grenland NATO Evropska unija Donald Tramp

Rass

I da svane nama u Srbiji . Da se Albanci vrate u kući ili u Švicu neka biraju.

