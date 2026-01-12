"Napad na Grenland značio bi kraj NATO-a": Rastu tenzije između Evropske unije i Amerike zbog Trampovih prijetnji

EU može da zaštiti Grenland ako Danska to zatraži, poručio je evropski komesar Andrijus Kubilijus, upozorivši da bi američko preuzimanje ostrva značilo kraj NATO-a.

Evropska unija može da zaštiti Grenland ukoliko Danska to zatraži, izjavio je danas evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus, upozorivši da bi američko preuzimanje ostrva značilo kraj NATO-a.

Američki predsjednik Donald Tramp ponavlja da su Sjedinjenim Američkim Državama potrebni Grenland, autonomna teritorija u sastavu Kraljevine Danske, tvrdeći da postojeće američko vojno prisustvo tamo nije dovoljno.

Danska i SAD, obje članice NATO-a, trebalo bi ove nedjelje da održe sastanak na kojem će razgovarati o Grenlandu. Kopenhagen i Nuk naglašavaju da najveće ostrvo na svijetu nije na prodaju, dok Tramp ne isključuje mogućnost da ga preuzme silom.

Kubilijus ne vjeruje u invaziju

"Slažem se sa danskom premijerkom da bi to predstavljalo kraj NATO-a, ali bi imalo i veoma negativan odjek među ljudima", rekao je Kubilijus, prvi evropski komesar za odbranu, na bezbjednosnoj konferenciji u Švedskoj.

On smatra da do američke invazije neće doći, ali je naglasio da član 42.7 Ugovora o Evropskoj uniji obavezuje države članice da pomognu Danskoj ili bilo kojoj drugoj članici koja se suoči sa vojnom agresijom.

"To će prije svega zavisiti od Danske, kako će reagovati i kakav će biti njen stav, ali definitivno postoji obaveza članica da pomognu ako se neka od njih suoči sa vojnom agresijom", poručio je Kubilijus.

