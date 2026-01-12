logo
Deda (80) uhvaćen sa 11 paketića kokaina: "To me je preporodilo, koristim zbog zdravlja"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Osumnjičeni negira prodaju droge i tvrdi da je koristio drogu za ličnu upotrebu zbog zdravlja.

Deda iz Splita tvrdi da kokain koristi zbog zdravlja Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Sudija istrage Županijskog suda u Splitu odredio je kućni pritvor uz elektronski nadzor za 80-godišnjaka koji je prošle nedjelje uhvaćen sa 11 paketića kokaina. Sumnjiči se i za prodaju jednog paketića droge od pola grama.

Prodaju osumnjičeni 80-godišnjak negira, a za drogu pronađenu u njegovom domu tvrdi da je za ličnu upotrebu. Kaže da je drogu koristio zbog zdravlja i da se od toga preporodio.

Dobio je uređaj za nadzor koji mu je postavljen na nogu i narednih mjesec dana ne smije da izlazi iz kuće, piše Dalmatinski portal. Pošto živi sam, hranu i ostalo će mu donositi komšija. Kućni pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.

(Mondo.rs)

