Postao profitabilniji od kanabisa: Kokain se konzumira širom Francuske i na radnom mjestu

Autor Dušan Volaš
Kokain je postao profitabilniji od kanabisa na crnom tržištu u Francuskoj tokom 2023. godine, generišući prodaju u vrijednosti od 3,1 milijardu evra, pokazuje studija Francuske opservatorije za droge i zavisnost.

Marihuana i kokain - Banjaluka Izvor: Shutterstock

U izvještaju se navodi da je upotreba kokaina u posljednjoj deceniji povećana tri puta.

Tržište narkotika u Francuskoj dostiglo je vrijednost od 6,8 milijardi evra u 2023. godini, što je gotovo tri puta više nego 2010. godine, navodi se u istraživanju koje je finansirala Vlada.

Autori studije su Kristijan Ben Lahdar i Sofi Masin, profesori na Univerzitetu u Lilu.

U Francuskoj je tokom 2023. godine prodato 47,1 tona kokaina u poređenju sa 397,4 tona kanabisa, prenio je "Juronjuz".

Dominacija kokaina na nelegalnom tržištu dolazi u vrijeme kada su cijene pale na istorijski najniži nivo.

Gram kokaina koštao je 66 evra 2023. godine, dok je na vrhuncu 2016. godine koštao 85 evra, podaci su Opservatorije.

Pad cijena je rezultat povećane proizvodnje u Južnoj Americi, navodi se u studiji.

Niže cijene su promijenile profil korisnika kokaina u Francuskoj. Prije deset godina, to su bili uglavnom Parižani, ali danas se ova droga konzumira širom zemlje i u raznim profesijama, često na radnom mjestu, navode autori izvještaja.

