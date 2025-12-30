Revizori "izrešetali" Šume RS: Nezakonite plate, nabavka goriva bez tendera, 1.300 prijava za šumsku krađu...

Samovoljno zapošljavanje, različite cijene rada za ista radna mjesta, uvećavanje plata raznim komisijama, samo su dio haosa koji su republički revizori zatekli u „Šumama Srpske“.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je da je na kraju prošle godine u ovom javnom preduzeću sistematizovano 316 radnih mjesta sa 4.857 izvršilaca.

„Tri organizaciona dijela – Šumsko gazdinstvo „Prijedor“, ŠG „Maglić“ Foča i Direkcija nemaju saglasnost uprave preduzeća za 581 izvršioca“, stoji u izvještaju revizora koji su „Šumama“ dali negativno mišljenje i za finansijske izvještaje i za usklađenost.

Brojna nezakonita imenovanja

Revizori su utvrdili da su rješenjima Skupštine akcionara „Šuma“ imenovani vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora na periode do dva mjeseca tokom cijele 2024. godine.

„Zakonom o javnim preduzećima je definisano da prilikom nominovanja kandidata za izbor članova Nadzornog odbora, organ nadležan za izbor je dužan da postupa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima kao i da se članovi Nadzornog odbora biraju na period od četiri godine, a da se izbor i menovanje sprovodi na osnovu raspisanog javnog konkursa, što nije učinjeno“, stoji u Izvještaju, prenosi "Capital".

Gotovo ista situacija je i sa Odborom za reviziju, čiji su članovi takođe nezakonito imenovani.

Glavna služba za reviziju upozorava i da je Nadzorni odbor odlukama imenovao vršioce dužnosti članova uprave „Šuma“, odnosno direktora i šest izvršnih direktora na periode do 60 dana tokom cijele godine.

Izvor: Shutterstock

„Propisano je da upravu bira Nadzorni odbor većinom glasova, a da se postupak imenovanja direktora i izvršnih direktora vrši na osnovu sprovedenog javnog konkursa na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora što nije učinjeno“, ističu revizori još jedan nezakonit postupak nadzornog odbora ovog javnog preduzeće, te dodaju da su nezakonito imenovani i direktori šumskih gazdinstava.

Navode da su u ŠG „Zelengora“ Kalinovik zaključili šest ugovora o radu na određeno vrijeme bez saglasnosti uprave preduzeća, što je takođe nezakonito.

„U različitim organizacionim dijelovima preduzeća primjenjivani su isti koeficijenti i različite cijene rada, čime su zaposleni radnici na istim radnim mjestima ostvarivali pravo na različitu osnovnu platu“, tvrde revizori.

Prema nalazu revizora, šumska gazdinstva „Ribnik“, „Visočnik“ i „Klekovača-potoci“ su na osnovu zaključka uprave preduzeća obračunavali naknade članovima popisnih komisija, dok ova naknada nije propisana Kolektivnim ugovorom ili drugim internim aktom.

Uvećavane dnevnice za službena putovanja

„ŠG „Vučevica“ Čajniče je obračunavalo pune dnevnice za službena putovanja koja su traja preko osam, a manje od 12 časova, kao i jednu i po dnevnicu za službeno putovanje koje je trajalo manje od 24 časa što nije u skladu sa Odlukom o visini naknade troškova za službena putovanja“, pojašnjavaju revizori.

Ovo šumsko gazdinstvo je vršilo i obračun naknade za povećanje troškova boravka na terenu zaposlenih bez donošenja rješenja što nije u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Odstupanja su pronađena i u prodaji šumskih drvnih sortimenata u odnosu na ugovorene količine i vrste drvnih sortimenata.

Ističu i da su procedurom za realizaciju šumskih drvnih sortimenata definisani uslovi za izdavanje dispozicije, odnosno da se dispozicija izdaje prije otpreme ili na dan isporuke šumskih drvnih sortimenata.

„U 2024. godini izdato je 82.177 dispozicija, od čega je 20.463 imalo status „sa greškom“. Najveći broj grešaka odnosio se na kupce za dospjelim, a neizmirenim obavezama“, zaključuju revizori.

Izvor: Shutterstock

Revizori podvlače i da je komisija utvrdila raspodjelu šumskih drvnih sortimenata za 2024. godinu, koju je usvojila Vlada RS. Iako je ugovorima predviđeno da se nepreuzete količine dodjeljuju drugim kupcima, to tokom 2024. nije rađeno.

Umjesto toga, pojedinim kupcima su odobrene dodatne količine, pa su dobili više drveta nego što je prvobitno utvrdila Komisija. Sve je urađeno bez saglasnosti nadležnog ministarstva, suprotno zaključku Vlade RS.

„Javno preduzeće je po isteku ugovora za gorivo izvršilo nabavku goriva u ukupnom iznosu od 880.883 KM bez provođenja postupka javne nabavke“, navode revizori nezakonitosti i u javnim nabavkama.

Istaknuto je da je skupština akcionara zadužila „Šume“ da u 2024. godini u potpunosti primjenjuju novi integralni informacioni sistem.

„Prema izvještaju javnog preduzeća za potrebe revizije je konstatovano da je integralni informacioni sistem samo djelimično funkcionisao“, dodaje su u Izvještaju.