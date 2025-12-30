Izborna drama u Srpskoj se nastavlja: Sud BiH odbio sve žalbe, očekuje se novi krug glasanja

Sud BiH odbio je žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku Centralne izborne komisije BiH o poništavanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

SNSD je u žalbi tražio poništavanje odluke CIK-a o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, dok je SDS smatrao da izbore treba ponoviti na većem broju biračkih mjesta, prenosi Srna.

CIK je 24. decembra donio odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći i Milićima. Za ovu odluku je glasalo pet članova CIK-a, a protiv je bila Irena Hadžiabdić, dok Vlado Rogić nije bio prisutan na sjednici.

Podsjećamo, kandidat SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša izjavio je da je odluka Centralne izborne komisije (CIK) o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta potvrda tvrdnji opozicije da je izborni proces bio ozbiljno narušen i obilježen organizovanom krađom.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je izjavio da je nevjerovatno da je Centralna izborna komisija BiH poništila izbore na glasačkim mjestima na kojima uopšte nije obavljeno kontrolno brojanje.

"Koga oni prave budalama? Samo je na tri mjesta u cijeloj Republici Srpskoj bilo primjedbi na izborni dan. Oni su imenova glasačke odbore, nismo mi", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka lidera stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Na osnovu 100 odsto utvrđenih rezultata, koje je CIK objavio 15. decembra, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 222.182 glasa, odnosno 50,39 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 212.605 glasova, odnosno 48,22 odsto.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) odbila je ranije kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta. SDS je zahtjev za ponovno brojanje obrazložio navodnim nepravilnostima na biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Kozarskoj Dubici.