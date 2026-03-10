Gori gasovod u centru Praga, opasnost od eksplozije

U centru Praga izbio je požar na gasovodu i vatra se proširila na nekoliko obližnjih zgrada, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima, saopštio je portparol praške vatrogasne službe Miroslav Režac.
On je naveo da požar ne može da bude ugašen dok ne bude prekinuto curenje gasa i da postoji opasnost od eksplozije.
"Vatrogasci su proglasili drugi stepen uzbune, a zatim ga podigli na treći od ukupno četiri", rekao je Režac za češku novinsku agenciju "ČTK".
U toku je evakuacija stanara iz mnogih zgrada, a saobraćaj je obustavljen.
Na licu mjesta nalaze se četiri ekipe hitne pomoći, a oko 20 vatrogasnih ekipa gasi vatrenu stihiju.
❗️Hasiči v úterý odpoledne zasahují v Praze na Letné, kde hoří plynové potrubí. Požár vypukl v Dobrovského ulici nedaleko budovy ministerstva vnitra, hasiči evakuují přilehlé okolí.— novinkycz (@novinkycz)March 10, 2026
https://t.co/T0w8bXDMUtpic.twitter.com/drWg84LPrj