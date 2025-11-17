Zlatna ulica i soba sa sedam brava: Legende koje čuva najveći dvorac na svijetu

Najveći dvorac na svijetu nalazi se u srcu Evrope. Impozantan kompleks dug je 570 metara i širok 130 metara, krije vekove istorije, raskošne palate i spoj različitih arhitektonskih stilova.

Izvor: Shutterstock/daktales.photo

Srce Evrope, Zlatni grad, grad stotinu tornjeva...

Tako često nazivaju češku prestonicu Prag, kulturno i privredno središte zemlje. Upravo u njenom srcu uzdiže se jedan od najpoznatijih simbola Češke - Praški dvorac, najveći dvorac na svijetu i dom nekih od najvažnijih kulturnih i državnih institucija.

Najveći dvorac na svijetu

Praški dvorac (Pražský hrad) nije jedno zdanje u klasičnom smislu. To je ogroman kompleks palata, crkava, kula i vrtova koji zajedno drže Ginisov rekord kao najveći dvorac na svijetu.

U suštini, on predstavlja pravi mali grad u gradu. Sa više od 2,5 miliona posjetilaca godišnje, to je i najposećenija znamenitost u Češkoj.

Dvorac se nalazi na brežuljku iznad reke Vltave, dug je 570 metara, širok 130 metara, a zauzima površinu od 70.000 kvadratnih metara.

U njemu se nalazi i rezidencija predsjednika Češke, a ako želite da ga detaljno obiđete, biće vam potreban cijeli dan. Sa zidina dvorca pružaju se i neki od najljepših pogleda na Prag.

Dvorište Praškog dvorca

Izvor: Shutterstock/InFocus.ee

Katedrala Svetog Vida - biser kompleksa

Koreni Praškog dvorca sežu u 9. vijek, kada je na tom mjestu podignuta prva crkva. Tokom vijekova nicala su nova zdanja u romaničkom, gotičkom, renesansnom i baroknom stilu, ali jedno se posebno ističe - Katedrala Svetog Vida, najimpozantnija građevina dvorca, čija je gradnja trajala gotovo šest vijekova.

U njoj su krunisani i sahranjivani češki kraljevi, a danas se tu čuvaju i krunski dragulji, uključujući poznatu krunu Svetog Vaclava iz 14. vijeka.

Riznica u kojoj se nalaze zaštićena je sa sedam brava, a svaki ključ posjeduje po jedan od sedam najvažnijih ljudi u državi, među njima i predsjednik Češke. Da bi se riznica otvorila, svi moraju biti prisutni.

Raskošne palate, dvorane i vrtovi

U okviru kompleksa nalaze se i druge značajne građevine.

Kompleks Praškog dvorca

Izvor: Shutterstock/ Anna Yordanova

Među njima je bazilika Svetog Jovana, najstarije očuvano zdanje u dvorcu, prepoznatljiva po svojim nejednakim kulama koje narod naziva Adam i Eva. Od brojnih palata izdvajaju se Stara i Nova kraljevska palata, Belvedere i palata Lobkovic, jedina privatna palata u okviru kompleksa.

Tu su i poznate Vladislavska i Španska dvorana - prva je služila za viteške turnire, dok je druga poznata po svojoj akustici.

Zlatna ulica - tragovi alhemičara i umjetnika

Posebnu čar ima Zlatna ulica, uska uličica iz 16. vijeka koja se nalazi uz sjeverni zid dvorca.

Zlatna ulica

Izvor: Shutterstock/Resul Muslu

Ime je, prema predanju, dobila po zlatarima koji su tu nekada radili, a kasnije su u njoj živeli i alkemičari koje je car Rudolf II angažovao da pokušaju da stvore zlato.

U jednoj od tih malih kuća, na broju 22, Franz Kafka je proveo godinu dana svog života - od 1916. do 1917.

Danas je Zlatna ulica jedna od najvećih atrakcija Praškog dvorca, mjesto gdje posjetioci mogu da osjete duh prošlih vijekova i zakorače u istoriju jednog od najljepših kompleksa u Evropi.

(EUpravo zato/putnikofer.hr)