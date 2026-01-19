logo
Pucnjava u zgradi opštine u Češkoj: Ima mrtvih i ranjenih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U Češkoj, nedaleko od Praga, dogodila se pucnjava u opštinskoj zgradi.

Pucnjava u zgradi opštine u Češkoj Izvor: Profimedia

Jedna žena je ubijena, a najmanje četiri osobe, uključujući policajca, ranjene su u pucnjavi u opštinskoj zgradi u češkom selu, saopštila je policija, dodajući da je i napadač ubijen.

Policija je na društvenoj mreži X saopštila da je obezbijedila zgradu u gradu Hribska, 110 km sjeverno od Praga. Motiv napada nije naveden, piše Rojters.

"Trenutno možemo da potvrdimo da potvrdimo smrt jedne žene i napadača", naveli su iz policije.

(MONDO)

