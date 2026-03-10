Optužnica protiv policajaca u Sarajevu: Uzimali novac, hranu i piće da ne pišu kazne

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv pripadnika MUP-a KS Adnana Duhovića i Nermina Džinde.

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Adnana Duhovića i Nermina Džinde zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, te primanje dara ili drugih oblika koristi, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Optužnica ih tereti da su od 22. maja do 27. juna prošle godine tokom obavljanja radnih zadataka na ulicama Kantona propustili da evidentiraju prekršaje i nisu izdavali prekršajne naloge, čime su pribavili korist učesnicima u saobraćaju, te sebi u vidu novca, hrane i pića.

Postupajući tužilac predložio je da optuženima bude izrečena mjera zabrane obavljanja posla policijskog službenika u trajanju od pet godina, od posljednjeg dana izdržane kazne zatvora.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 14 svjedoka, vještaka grafološke struke, kao i izvođenje više od 100 materijalnih dokaza.