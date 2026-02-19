Policija izuzima dokumente iz GRAS-a i Ministarstva saobraćaja: Pretres i u firmi koja je servisirala kočnice

Istražitelji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), po naredbama Opštinskog suda u Sarajevu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, provode opsežne aktivnosti izuzimanja dokumentacije iz preduzeća GRAS i Ministarstva saobraćaja KS.

Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Kako je saopšteno, ove istražne radnje se provode u sklopu istrage o nedavnoj tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u kojoj je stradao Erdoan Morankić. Kada je u pitanju Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS, policija izuzima obimnu dokumentaciju, a fokus je na tramvaju koji je učestvovao u nesreći.

"Izuzima se dokumentacija koja se odnosi na upotrebu tramvaja broj 516, tehnička dokumentacija svih čeških tramvaja, kao i određeni personalni dosijei zaposlenih", navodi se u saopćenju.

Pored GRAS-a, istražitelji borave i u prostorijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Iz ove institucije se izuzima dokumentacija koja je direktno vezana za stručni nadzor nad tramvajskim saobraćajem kojim upravlja GRAS.

U sklopu odvojene provjere navoda iz prijave o neregularnostima u javnim nabavkama, policija provodi i dodatne aktivnosti na terenu.

Na meti istražitelja našla se i firma "Vikler-Promet", u čijim se prostorijama na dvije lokacije vrše pretresi, a sve u vezi sa nabavkom magnetnih kočnica. Pripadajuća dokumentacija za ovaj slučaj izuzima se i iz prostorija GRAS-a.