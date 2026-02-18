Drama na protestima u Sarajevu: Vozač automobilom krenuo na demonstrante, policija spriječila tragediju (VIDEO)

Velika drama odvijala se tokom današnjih protesta u Sarajevu kada je jedan muškarac automobilom krenuo na demonstrante.

Izvor: Prinscreen/YouTube/Avaz TV

Kako piše "Avaz" brzom intervencijom policije izbjegnuta je tragedija, a vozač je uhapšen.

Podsjećamo, danas, 18.februara, šesti dan zaredom građani su izašli na ulice Sarajeva, predvođeni srednjoškolcima i studentima, iskazujući nezadovoljstvo nedovoljnom bezbjednošću u saobraćaju, zahtijevajući odgovornost nadležnih institucija i konkretnu reakciju na tragičnu tramvajsku nesreću u kojoj je život izgubio 23-godišnji student Erdoan Morankić, a 17-godišna učenica Ela Jovanović teško povrijeđena.