logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tuga u Brčkom: Sahranjen mladić koji je poginuo u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Tuga u Brčkom: Sahranjen mladić koji je poginuo u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Izvor mondo.ba
0

U tišini prepunoj tuge i sjećanja, danas je u Brčkom sahranjen je dvadesettrogodišnjeg Erdoana Morankića, mladi i talentovani umjetnika, koji je smrtno stradao u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

Tuga u Brčkom: Sahranjen mladić koji je poginuo u tramvajskoj nesreći u Sarajevu Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Komemorativni skup održan je u haremu džamije u naselju Ivici uz prisustvo porodice, prijatelja, kolega umjetnika, kao i mnogih sugrađana koji su željeli odati počast ovom mladiću.

Tokom sahrane, oči prisutnih odavale su tugu koja se nijednom riječju ne može opisati, a ljudi koji su ga poznavali i oni koji su ga cijenili, izdaleka su stajali rame uz rame, piše Klix.

Mnogi su sjećanja iznosili tiho, kroz molitvu, šapat ili stisnut dlan kao znak riječi koje su željeli podijeliti s njim, ali i njegovom porodicom.

Erdoan Morankić, čije su boje i oblici krasili likovna platna predstavljao je inspiraciju svojim vršnjacima, a predan socijalnom angažmanu, u svakoj slici je ostavljao dio svoje duše.

Njegova energija i rad ostavili su dubok trag u kulturnom životu mladih, a njegov smijeh i strast za stvaranjem odzvanjaće i dugo nakon što je danas položen u zemlju.

Podsjećamo, Morankić je poginuo prilikom iskakanja tramvaja na liniji 1 Željeznička stanica – Baščaršija koja se dogodila prije tri dana u Sarajevu, pri čemu su povrijeđene još četiri osobe.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo tramvaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ