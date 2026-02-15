Tuga u Brčkom: Sahranjen mladić koji je poginuo u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

U tišini prepunoj tuge i sjećanja, danas je u Brčkom sahranjen je dvadesettrogodišnjeg Erdoana Morankića, mladi i talentovani umjetnika, koji je smrtno stradao u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Komemorativni skup održan je u haremu džamije u naselju Ivici uz prisustvo porodice, prijatelja, kolega umjetnika, kao i mnogih sugrađana koji su željeli odati počast ovom mladiću.

Tokom sahrane, oči prisutnih odavale su tugu koja se nijednom riječju ne može opisati, a ljudi koji su ga poznavali i oni koji su ga cijenili, izdaleka su stajali rame uz rame, piše Klix.

Mnogi su sjećanja iznosili tiho, kroz molitvu, šapat ili stisnut dlan kao znak riječi koje su željeli podijeliti s njim, ali i njegovom porodicom.

Erdoan Morankić, čije su boje i oblici krasili likovna platna predstavljao je inspiraciju svojim vršnjacima, a predan socijalnom angažmanu, u svakoj slici je ostavljao dio svoje duše.

Njegova energija i rad ostavili su dubok trag u kulturnom životu mladih, a njegov smijeh i strast za stvaranjem odzvanjaće i dugo nakon što je danas položen u zemlju.

Podsjećamo, Morankić je poginuo prilikom iskakanja tramvaja na liniji 1 Željeznička stanica – Baščaršija koja se dogodila prije tri dana u Sarajevu, pri čemu su povrijeđene još četiri osobe.