Sud odbio prijedlog Tužilaštva: Vozač tramvaja Adnan Kasapović pušten na slobodu, kolege ga dočekale aplauzom

Adnan Kasapović, vozač tramvaja koji je iskočio iz šina u Sarajevu i uzrokovao nesreću u kojoj je poginuo 23-godišnjak, pušten je danas na slobodu.

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je da odredi jednomjesečni pritvor Kasapoviću, kako je predložilo kantonalno Tužilaštvo, prenose federalni mediji.

Ispred Kantonalnog suda Kasapovića su aplauzom dočekale brojne kolege.

Kantonalno Tužilaštvo juče je na ročištu zatražilo jednomjesečni pritvor za Kasapovića, navodeći da dosadašnji tok istrage ukazuje na to da je do nesreće došlo zbog "ljudskog faktora".

S druge strane, vozač je rekao da nije kriv i da je u pitanju tehnička neispravnost tramvaja.

U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.