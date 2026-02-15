logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud odbio prijedlog Tužilaštva: Vozač tramvaja Adnan Kasapović pušten na slobodu, kolege ga dočekale aplauzom 3

Sud odbio prijedlog Tužilaštva: Vozač tramvaja Adnan Kasapović pušten na slobodu, kolege ga dočekale aplauzom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
3

Adnan Kasapović, vozač tramvaja koji je iskočio iz šina u Sarajevu i uzrokovao nesreću u kojoj je poginuo 23-godišnjak, pušten je danas na slobodu.

Vozač tramvaja Adnan Kasapović pušten na slobodu Izvor: Klix - screenshot

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je da odredi jednomjesečni pritvor Kasapoviću, kako je predložilo kantonalno Tužilaštvo, prenose federalni mediji.

Ispred Kantonalnog suda Kasapovića su aplauzom dočekale brojne kolege.

Kantonalno Tužilaštvo juče je na ročištu zatražilo jednomjesečni pritvor za Kasapovića, navodeći da dosadašnji tok istrage ukazuje na to da je do nesreće došlo zbog "ljudskog faktora".

S druge strane, vozač je rekao da nije kriv i da je u pitanju tehnička neispravnost tramvaja.

U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tramvaj Sarajevo nesreća

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Čovjek možda nije kriv, ali jedan mrtav, djevojka bez noge, troje povrijeđeno i aplauz, kakav je to doček?? Ne daj bože nikome u ovoj kasabi živjeti

@Jaaa

@Jaaa Jeste baš čudno sve ovo, pravo nenormalno

Mnk

Najlakse sobstvenu nesposobnost i krivicu svaliti na neduznog covjeka.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ