"Adnane, nisi sam": Demonstranti pred Kantonalnim sudom u Sarajevu pružaju podršku vozaču tramvaja

Treći uzastopni protesti građana Sarajeva, pokrenuti nakon tragične tramvajske nesreće, nastavljeni su danas uz blokade saobraćaja.

Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Uz povike "Pravda za Adnana" i "Erdoan, Erdoan", više stotina građana iskazuje nezadovoljstvo radom nadležnih institucija, ali i pruža podršku uhapšenom vozaču tramvaja.

Situacija se dodatno zaoštrila tačno u 13:00 časova, kada su građani blokirali saobraćaj na glavnoj raskrsnici kod Sarajevo City Centra (SCC). Organizatori su potvrdili da je ruta kretanja planirana preko Opšte bolnice, sa ključnim stajalištem ispred Kantonalnog suda u Sarajevu, dok bi završnica skupa trebala biti ispred Vječne vatre. Tokom kretanja kolone, u 13:20 sati održana je još jedna minuta ćutanja za stradalog studenta Erdoana Morankića.

Nakon što su prošli pored zgrade Predsjedništva BiH, demonstranti su stigli ispred Kantonalnog suda u Sarajevu. Ispred ove institucije, okupljeni su glasno pružili podršku osumnjičenom vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću, uzvikujući poruke: "Adnane, nisi sam", prenosi Klix.

Današnje okupljanje prati i ranije održana minuta ćutanje ispred institucija BiH, kao i intervencija hitne pomoći zbog jednog učesnika kojem je pozlilo. Dok vozači tramvaja brane svog kolegu Adnana Kasapovića tvrdeći da nije kriv za nesreću, neformalna grupa "Reci dosta" se ograđuje od današnjih aktivnosti, upozoravajući na moguće zloupotrebe tragedije.

U nesreći od 12. februara život je izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene, uključujući 17-godišnju djevojku kojoj je amputirana noga. Vozač tramvaja trenutno se nalazi u pritvoru, a Tužilaštvo Kantona Sarajevo zatražilo je produženje mjere na mjesec dana. Policija nastavlja osiguravati skup i apeluje na očuvanje javnog reda i mira.

Podsjetimo, Sarajevo je juče obilježilo Dan žalosti, dok su hiljade građana na raskrsnici kod muzeja tražile ostavku Vlade Kantona Sarajevo, odajući počast Morankiću i moleći se za oporavak teško povrijeđene Ele Jovanović. Dok zvanični dio jučerašnjeg skupa je okončan mirno, dio građana je samoinicijativno blokirao ključne raskrsnice kod SCC-a i na Skenderiji.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo pokrenulo je intenzivnu istragu. Izuzeta je dokumentacija iz GRAS‑a, a uviđaj na tramvaju obavljen je uz prisustvo vještaka mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke. Dalji detalji nisu saopšteni "zbog interesa istrage", a konačan uzrok nesreće biće utvrđen nakon dostavljanja stručnih nalaza, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Današnje okupljanje organizuje grupa mladih "Ne okreći glavu", koja je pokrenula i prve proteste 13. februara. U novom pozivu poručili su da "nema izgovora" i da se "svi moraju pojaviti na ulicama". Iako kiša od jutarnjih sati pada u glavnom gradu BiH, to nije spriječilo građane da se odazovu pozivu i pridruže najavljenoj protestnoj šetnji.