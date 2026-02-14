logo
Zatražen pritvor za vozača tramvaja: Tužilaštvo KS traži mjesec dana iza rešetaka za Adnana Kasapovića

Zatražen pritvor za vozača tramvaja: Tužilaštvo KS traži mjesec dana iza rešetaka za Adnana Kasapovića

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Kantonalnom sudu da odredi jednomjesečni pritvor Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja koji je uhapšen nakon saobraćajne nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povrijeđene.

Zatražen pritvor za vozača tramvaja: Tužilaštvo KS traži mjesec dana iza rešetaka za Adnana Kasapovića Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravak osumnjičenog na slobodi mogao da uznemiri javnost, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

Zbog tramvajske nesreće koja se desila u Sarajevu danas su održani protesti građana koji su poručili da će se okupiti i sutra i blokirati saobraćaj , te da će to činiti dok se ne otkriju odgovorni i utvrde razlozi tragedije.

