Zatražen pritvor za vozača tramvaja: Tužilaštvo KS traži mjesec dana iza rešetaka za Adnana Kasapovića

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Kantonalnom sudu da odredi jednomjesečni pritvor Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja koji je uhapšen nakon saobraćajne nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povrijeđene.

Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravak osumnjičenog na slobodi mogao da uznemiri javnost, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

Zbog tramvajske nesreće koja se desila u Sarajevu danas su održani protesti građana koji su poručili da će se okupiti i sutra i blokirati saobraćaj , te da će to činiti dok se ne otkriju odgovorni i utvrde razlozi tragedije.