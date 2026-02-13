logo
Vlada KS donijela odluku: Sutra Dan žalosti u Sarajevu

Autor Haris Krhalić
Vlada KS donijela odluku, sutra Dan žalosti u Sarajevu.

vlada kanton sarajevo Izvor: Vlada KS

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o proglašenju Dana žalosti na području Kantona Sarajevo povodom tragične nesreće koja se desila jučer. Na sjednici je odlučeno da će sutra, 14. februar, biti Dan žalosti u Kantonu Sarajevo.

„Ova nesreća nas je sve duboko potresla, cijelu zajednicu, a naše misli i iskreno saosjećanje su uz one koji prolaze kroz nenadoknadiv gubitak. Vlada KS kontinuirano prati informacije o zdravstvenom stanju povrijeđenih u ovoj nesreći. Premijer i ministri Vlade KS žele brz i uspješan oporavak povrijeđenima, uz poruku da su sve institucije Kantona Sarajevo na raspolaganju za pružanje neophodne podrške kako bi se ublažile izuzetno teške posljedice ovog tragičnog događaja“, navedeno je nakon sjednice.

Iz Vlade su poručili da nastavljaju zasjedati, pratiti situaciju i kontinuirano biti u kontaktu sa svim nadležnim institucijama.

"Na kraju, Vlada Kantona Sarajevo demantuje neprovjerene informacije koje su objavljene u medijima, a tiču se odluke o proglašenju Dana žalosti i paušalnih informacija sa sjednice. Kako naglašavaju, do okončanja uviđaja niko nije ovlašten davati bilo kakve informacije o ovom slučaju. Sa završetkom istrage i utvrđivanjem svih relevantnih činjenica, Vlada KS će insistirati na punoj odgovornosti odgovornih i sankcijama", saopšteno je iz Vlade.

