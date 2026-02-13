logo
Uhapšen vozač tramvaja koji je juče učestvovao u teškoj nesreći u Sarajevu

Uhapšen vozač tramvaja koji je juče učestvovao u teškoj nesreći u Sarajevu

Autor Haris Krhalić
0

Vozač tramvaja A.K. (1978) je uhapšen, potvrđeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Uhapšen vozač tramvaja Sarajevo Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je nakon nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povrijeđene.

Uhapšeni je osumnjičen za teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog transporta i nalazi se u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Dvadesettrogodišnji mladić iz Brčkog poginuo je juče dok se nalazio na tramvajskoj stanici kada je tramvaj iznenada iskočio iz šina. Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.

Podsjetimo, stravična nesreća dogodila se juče oko 12 časova. Tramvaj, koji se kretao iz pravca Željezničke stanice, velikom je brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole, uslijed čega je iskočio iz šina, udario u tramvajsku stanicu i pokosio pješake.

Uviđaj na mjestu nesreće trajao je skoro 10 sati, nakon čega je smrskani tramvaj uklonjen, a saobraćaj u ovom dijelu grada normalizovan.

