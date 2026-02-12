logo
Djevojka koju je udario tramvaj u teškom stanju

Djevojka koju je udario tramvaj u teškom stanju

Autor Haris Krhalić Izvor Klix
0

Djevojka koja je teško povrijeđena u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu nalazi se u teškom stanju i životno je ugrožena.

Djevojka koju je udario tramvaj u teškom stanju Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Sedamnaestogodišnjakinja je zbrinuta u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš", a je rečeno za Klix, zadobila je teške tjelesne povrede. Prethodno joj je amputirana noga.

U toku su mjere intenzivne reanimacije i terapije.

Nakon nesreće se oglasilo i Vijeće roditelja Kantona Sarajevo koje je navelo da je djevojčica učenica Srednje medicinske škole (KŠC) te su izrazili zabrinutost za sigurnost djece u saobraćaju, ali i tražili da svi krivci snose odgovornost.

U nesreći je, nažalost, preminuo 23-godišnji mladić. Uviđaj još traje, a biće nastavljen sutra. Trenutno su na terenu dizalice koje će ukloniti tramvaj.

