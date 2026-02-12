Oglasili se iz Vlade KS povodom teške nesreće u Sarajevu

U Sarajevu je danas došlo do stravične saobraćajne nesreće prilikom iskakanja tramvaja iz šina, usljed čega je nažalost jedna osoba poginula.

Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Tramvaj, koji je išao iz pravca Željezničke stanice prema Baščaršiji, iskočio je iz šina na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja, te je završio na saobraćajnici.

Prema prvim zvaničnim informacijama iz MUP-a KS, jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene. Povodom ove nesreće oglasili su se i iz Vlade KS i izrazili saučešće porodici.

"Ova tragedija duboko nas je potresla i s iskrenim suosjećanjem dijelimo bol s porodicom stradale osobe. Povrijeđenima upućujemo želje za što brži i uspješniji oporavak. S obzirom na to da je u toku uviđaj i da nadležne institucije utvrđuju sve okolnosti ove nesreće, u ovom trenutku nismo u mogućnosti davati dodatne izjave. Javnost će biti pravovremeno informisana po okončanju zvaničnih procedura", navodi se u saopštenju.

Prema posljednim informacijama, povrijeđe su četiri osobe.