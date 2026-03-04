Doživotna kazna za ubicu iz Novog Sada: Branislav izbo bivšu suprugu 23 puta, a njenu majku 13

Branislav Radić osuđen je na doživotni zatvor zbog brutalnog ubistva bivše supruge i njene majke, koje je izvršio 18. februara 2024. godine.

Viši sud u Novom Sadu osudio je danas Branislava Radića za krivično djelo teško ubistvo na kaznu doživotnog zatvora, presudu je donijelo veliko vijeće kojim je predsedavala sudija mr Sanja Berak, a kako je u obrazloženju navedeno, nakon sprovedenog dokaznog postupka i detaljne analize svih dokaza, sud je van razumne sumnje utvrdio da je Radić 18. februara 2024. godine u Rakovcu, u Ulici cara Lazara broj 65, počinio stravičan zločin.

Radić se tokom istrage branio ćutanjem, a pred sudom je rekao da se "ne sjeća svega", ali da su mu se neke slike vratile.

"Radić je tog dana bio pod dejstvom alkohola, pri čemu mu je sposobnost da shvati značaj svog djela i upravlja postupcima bila smanjena, ali ne u bitnoj mjeri. On je najpre prekršio zabranu prilaska i komunikacije sa bivšom suprugom, koja mu je ranije izrečena pravnosnažnom presudom Osnovni sud u Novom Sadu. Tom merom bilo mu je zabranjeno da joj se približava na manje od 100 metara, kao i da prilazi njenom mjestu stanovanja i rada", stoji u obrazloženju suda:

"Uprkos tome, došao je na adresu na kojoj je ona živjela sa majkom. Sud je utvrdio da je potom, sa umišljajem, lišio života obje žene. Radić je ušao u dvorište, razvalio zaključana ulazna vrata prizemlja i u unutrašnjosti kuće nožem zadao čak 13 ubodnih rana majci bivše supruge u predjelu glave, vrata, grudnog koša i trbuha - u delovima tijela gdje se nalaze vitalni organi. Od zadobijenih povreda ona je preminula", dodaje se u obrazloženju.

Nakon toga se popeo na sprat, razvalio zaključana vrata prostorija i bivšoj supruzi zadao 23 ubodne rane, takođe u predjelu glave, vrata, grudnog koša i trbuha. Smrt je nastupila usljed zadobijenih teških tjelesnih povreda opasnih po život.

Prilikom odlučivanja o kazni, sud je kao otežavajuće okolnosti cijenio upornost i rješenost okrivljenog da izvrši zločin, činjenicu da je ranije osuđivan - između ostalog i za nasilje u porodici - kao i njegovu ličnost i odsustvo empatije. Zbog svega toga izrečena mu je najstroža kazna - doživotni zatvor.

U izrečenu kaznu uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru, koji je Radiću produžen do upućivanja u zavod za izvršenje krivičnih sankcija. Na ovu presudu stranke i branilac imaju pravo žalbe Apelacioni sud u Novom Sadu.

Podsjetimo, Radić je 18. februara 2024. godine došao do dvorišta porodične kuće u kojoj su živjele njegova bivša supruga i njena majka, i sa umišljem ubio obje. Ušao je u dvorište i razvalio vrata u prizemlju, gdje je najpre nožem napao Nadu, a zatim se popeo na sprat, gde je takođe razvalio vrata i nožem nanio smrtonosne povrede bivšoj supruzi Dragani. Poslije toga je pozvao svog brata i rekao da ih je ubio obje, a zatim je legao pored Draganinog tijela, gde ga je policija kada je stigla, i zatekla.

