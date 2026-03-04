Saobraćajka na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka: Stvaraju se gužve, policija na terenu (FOTO)

Na magistralnom putu, poznatijem kao brza cesta Laktaši-Banjaluka, danas oko 11 časova dogodila se saobraćajna nezgoda koja je prouzrokovala velike zastoje iz pravca Klašnica prema Banjaluci.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema svjedočenjima vozača sa lica mjesta, u udesu je učestvovalo nekoliko putničkih vozila. Kako se vidi na fotografijama, na automobilima je pričinjena značajna materijalna šteta, dok su krhotine stakla i plastike rasute po kolovozu.

Pripadnici nadležne policijske uprave su na terenu i vrše uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok sudara. Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim licima, a više detalja biće poznato nakon uviđaja.

Zbog nezgode i policijskog uviđaja, saobraćaj se odvija otežano, što je dovelo do formiranja većih kolona.

Vozačima se apeluje da koriste alternativne putne pravce kako bi izbjegli zadržavanja, dok se onima koji su već u koloni savjetuje maksimalno strpljenje i oprezna vožnja.