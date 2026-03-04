logo
Saobraćajka na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka: Stvaraju se gužve, policija na terenu (FOTO)

Saobraćajka na brzoj cesti Laktaši-Banjaluka: Stvaraju se gužve, policija na terenu (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Na magistralnom putu, poznatijem kao brza cesta Laktaši-Banjaluka, danas oko 11 časova dogodila se saobraćajna nezgoda koja je prouzrokovala velike zastoje iz pravca Klašnica prema Banjaluci.

Saobraćajka na brzoj cesti Banjaluka – Laktaši Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema svjedočenjima vozača sa lica mjesta, u udesu je učestvovalo nekoliko putničkih vozila. Kako se vidi na fotografijama, na automobilima je pričinjena značajna materijalna šteta, dok su krhotine stakla i plastike rasute po kolovozu.

Pripadnici nadležne policijske uprave su na terenu i vrše uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok sudara. Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim licima, a više detalja biće poznato nakon uviđaja.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Zbog nezgode i policijskog uviđaja, saobraćaj se odvija otežano, što je dovelo do formiranja većih kolona.

Vozačima se apeluje da koriste alternativne putne pravce kako bi izbjegli zadržavanja, dok se onima koji su već u koloni savjetuje maksimalno strpljenje i oprezna vožnja.

