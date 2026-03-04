Kako Trampovo obećanje utiče na cijene nafte? Poruka iz Vašingtona promijenila stanje na tržištu

Cijene nafte stabilizovane su nakon početnog skoka izazvanog sukobom SAD, Izraela i Irana, dok su poruke Vašingtona o zaštiti tankera u Persijskom zalivu umirile tržište i ublažile rast cijena WTI i Brent sirove nafte.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/hyotographics/Shutterstock

Cijene nafte su se danas stabilizovale nakon snažnog rasta početkom nedjelje izazvanog sukobom SAD i Izraela sa Iranom. Tržište je umirila izjava američkog ministra finansija Skota Besenta da će Trampova administracija podržati tankere koji tranzitiraju kroz Persijski zaliv i uvesti dodatne mjere u narednim danima, izveštava CNBC.

Cijena američke sirove nafte WTI porasla je za 12 centi, ili 0,16 odsto, na 74,68 dolara po barelu, dok je cijena globalne referentne nafte Brent porasla za 37 centi, ili 0,45 odsto, na 81,77 dolara.

Početkom nedjelje, cijena WTI nafte dostigla je skoro 78 dolara po barelu, što je bila reakcija na masovne vazdušne napade koje su SAD i Izrael pokrenuli na članicu OPEK-a Iran tokom vikenda.

Iran je odgovorio raketnim i napadima dronovima na mete širom Bliskog istoka, uključujući energetsku infrastrukturu. Zbog eskalacije sukoba, cijena američke nafte je skočila za 6 procenata u ponedjeljak i za dodatnih 5 procenata u utorak.

Trampovo obećanje

Tržište se smirilo nakon što je predsjednik Donald Tramp juče objavio da će SAD obezbediti tankere preko Međunarodne korporacije za finansiranje razvoja (IDFC). Tramp je takođe obećao pomorsku pratnju za transport nafte u Persijskom zalivu ako bude potrebno.

Cijene su dodatno pale nakon što je ministar Besent u sredu potvrdio za CNBC da će Bela kuća objaviti niz mera za podršku trgovini naftom u Zalivu.

"Pripremamo niz saopštenja. Juče smo počeli sa saopštenjem da će DFC obezbediti osiguranje za tankere za sirovu naftu i teretne brodove koji plove u i oko Zaliva", rekao je Besent.

Saobraćaj kroz ključni moreuz

Saobraćaj tankera kroz Ormuski moreuz je obustavljen jer su se vlasnici brodova plašili da bi njihovi brodovi mogli postati mete iranskih odmazdnih napada, prenosi Index. To je najvažniji pomorski prolaz za trgovinu naftom u svietu. Procjenjuje se da se oko 20 procenata ukupne svjetske potrošnje nafte izvozi kroz moreuz.