Prva izjava vozača tramvaja koji je izletio iz šina u Sarajevu: Mladić stradao, maloljetnica ostala bez noge

Vozač tramvaja koji je izletio iz šina u Sarajevu izjavio u policiji da se ne seća kobnog trenutka.

Vozač tramvaja, koji je danas prepodne izletio iz šina u Sarajevu kada je poginula jedna osoba, a četvoro je teško povrijeđeno, se nalazi na saslušanju u policiji, a "Dnevni Avaz" je nezvanično saznao detalje njegovog iskaza. Kako su objavili u tekstu, on se ne sjeća šta se tačno dogodilo.

Vozač tramvaja je ispričao da se semafor "otvorio" (vjerovatno se misli na zeleno svijetlo) i on je nastavio vožnju. Nakon toga je tramvaj zavrnuo u desnu stranu u krivini i tada je on izletio iz šina i udario u tramvajsko stajalište.

Nakon nesreće, vozač tramvaja je bio na pregledu kod psihijatra u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Da podsjetimo, tramvaj je izletio iz šina u Sarajevu i udario je u tramvajsku stanicu. Poginuo je mladić (23), dok su povređene četiri osobe - maloljetna djevojka ima teške povrede, noga joj je amputirana i još uvek je životno ugrožena.