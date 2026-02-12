logo
Prva izjava vozača tramvaja koji je izletio iz šina u Sarajevu: Mladić stradao, maloljetnica ostala bez noge

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Vozač tramvaja koji je izletio iz šina u Sarajevu izjavio u policiji da se ne seća kobnog trenutka.

Prva izjava vozača tramvaja koji je izletio iz šina u Sarajevu Izvor: Instagram/192.rs

Vozač tramvaja, koji je danas prepodne izletio iz šina u Sarajevu kada je poginula jedna osoba, a četvoro je teško povrijeđeno, se nalazi na saslušanju u policiji, a "Dnevni Avaz" je nezvanično saznao detalje njegovog iskaza. Kako su objavili u tekstu, on se ne sjeća šta se tačno dogodilo.

Vozač tramvaja je ispričao da se semafor "otvorio" (vjerovatno se misli na zeleno svijetlo) i on je nastavio vožnju. Nakon toga je tramvaj zavrnuo u desnu stranu u krivini i tada je on izletio iz šina i udario u tramvajsko stajalište.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće u Sarajevu

Nakon nesreće, vozač tramvaja je bio na pregledu kod psihijatra u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Da podsjetimo, tramvaj je izletio iz šina u Sarajevu i udario je u tramvajsku stanicu. Poginuo je mladić (23), dok su povređene četiri osobe - maloljetna djevojka ima teške povrede, noga joj je amputirana i još uvek je životno ugrožena.

Tagovi

Sarajevo tramvaj nesreća

