Građani se okupili kod tramvajske stanice da odaju počast žrtvama tragedije

Okupljanje građana u Sarajevu.

Povodom jučerašnje tramvajske nesreće koja se desila u Sarajevu, a u kojoj je život izgubio mladić Erdoan Morankić iz Brčkog, danas su se okupili srednjoškolci i studenti, kolege i prijatelji žrtava tramvajske nesreće.

Jedan dio studenata je stigao iz pravca Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu čiji je student bio Erdoan Morankić, 23-godišnji mladić koji je poginuo.

Okupili su se i prijatelji 17-godišnjakinje koja je teško povrijeđena. Tu su i građani koji su osjetili potrebu da odaju počast žrtvama i izraze saučešće porodici.

Oni su u rukama nosili crno-bijele fotografije preminulog Erdoana Morankića kao i transparente podrške djevojci koja je i dalje u kritičnom stanju.

Tu si bile i parole "Koliko se savremenih tramvaja može kupiti umjesto helikoptera?", "Dosta stradanja naših sugrađana na ulicama", "Hoćemo kvalitet javni prevoz, a ne helikoptere, policijske transportere i vodene topove".

Okupljanje građana na parkingu ispred muzeja rezultat je poziva koji se počeo širiti društvenim mrežama tek jutros.

Podsjećamo, tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji i u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu, kod Mašinske škole, iskočio je iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici. Nastradali Erdoa i 17-godišnja djevojka su se u trenutku nesreće nalazili na stajalištu.

Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je jutros, a osumnjičen je za teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog transporta i nalazi se u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

