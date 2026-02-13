Okupljanje građana u Sarajevu.
Povodom jučerašnje tramvajske nesreće koja se desila u Sarajevu, a u kojoj je život izgubio mladić Erdoan Morankić iz Brčkog, danas su se okupili srednjoškolci i studenti, kolege i prijatelji žrtava tramvajske nesreće.
Jedan dio studenata je stigao iz pravca Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu čiji je student bio Erdoan Morankić, 23-godišnji mladić koji je poginuo.
Okupili su se i prijatelji 17-godišnjakinje koja je teško povrijeđena. Tu su i građani koji su osjetili potrebu da odaju počast žrtvama i izraze saučešće porodici.
Oni su u rukama nosili crno-bijele fotografije preminulog Erdoana Morankića kao i transparente podrške djevojci koja je i dalje u kritičnom stanju.
Tu si bile i parole "Koliko se savremenih tramvaja može kupiti umjesto helikoptera?", "Dosta stradanja naših sugrađana na ulicama", "Hoćemo kvalitet javni prevoz, a ne helikoptere, policijske transportere i vodene topove".
Okupljanje građana na parkingu ispred muzeja rezultat je poziva koji se počeo širiti društvenim mrežama tek jutros.
Građani se okupili kod tramvajske stanice da odaju počast žrtvama tragedije
Podsjećamo, tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji i u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu, kod Mašinske škole, iskočio je iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici. Nastradali Erdoa i 17-godišnja djevojka su se u trenutku nesreće nalazili na stajalištu.
Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je jutros, a osumnjičen je za teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog transporta i nalazi se u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
(Klix/Mondo)