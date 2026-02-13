Stradali mladić iz Sarajeva je sin pjevača: Građani se opraštaju od njega potresnim porukama

Zbog situacija koja je potresla sve, otkazuju se kulturno-zabavni događaji, a brojni građani opraštaju se od Erdoana Morankića.

U tramvajskoj nesreći u centru Sarajeva juče, 12. februara stradao je mladić Erdoan Morankić, sin pjevača iz "Nikad nije kasno".

Erdoan Morankić je sin Armana Morankića, poznatog muzičara iz Brčkog.

Ko je Arman Morankić?

Arman Morankić je postao poznat u široj javnosti po tome što se 2024. godine takmičio u emisiji "Nikad nije kasno", gde je bio finalista.

U tramvajskoj nesreći stradao je mladić, a četiri osobe su povređene, među kojima i maloljetnica koja je životno ugrožena.

Zbog situacija koja je potresla sve, otkazuju se kulturno-zabavni događaji, među njima je i festival koji je trebalo da se održi 13. i 14. februara.

Kako prenose mediji iz Bosne i Hercegovine, tramvaj se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji i u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu, kod Mašinske škole, iskočio je iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

