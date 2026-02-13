logo
Crna tačka Sarajeva: Tramvaj dva puta iskakao iz šina, prije 13 godina na istom mjestu 50 povrijeđenih (Video)

Crna tačka Sarajeva: Tramvaj dva puta iskakao iz šina, prije 13 godina na istom mjestu 50 povrijeđenih (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Podsjetimo, juče je u Sarajevu došlo do strašne neseće kada je tramvaj iskočio iz šina.

Crna tačka Sarajeva: Tramvaj dva puta iskakao iz šina, prije 13 godina na istom mjestu 50 povrijeđenih (Video) Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Tramvajska nesreća koja je dogodila juče na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja BiH odnijela je jedan mladi život. Stradao je mladić od 23 godine, a djevojci od 17 godina amputirana je noga.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, međutim ovo nije prvi slučaj iskakanja tramvaja na istoj raskrsnici.

Na istom mjestu 2017. godine takođe je iskočio tramvaj iz šina, međutim, na svu sreću tada nije bilo smrtnog ishoda i nesreće ovih razmjera.

2013. povrijeđeno 40 ljudi

1. novembra 2013. došlo je do frontalnog sudara dva tramvaja na raskrsnici kod Mašinske škole i Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu.

Tada je povrijeđeno 50 ljudi, a uzrok je bilo pogrešno skretanje tramvaja.

 (Dnevni Avaz/Mondo)

