Vozač sarajevskog tramvaja predat kantonalnom Tužilaštvu

Vozač tramvaja Adnan Kasipović, uhapšen nakon nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe povrijeđene, predat je u nadležnost kantonalnog Tužilaštva.

Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Kasipović će u Tužilaštvu biti zadržan 24 časa, gdje će nakon ispitivanja biti odlučeno o daljim mjerama, a intenzivno se preduzimaju i druge provjere od značaja za istragu, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Danas je izuzeta određena dokumentacija iz preduzeća "Grad", urađen uviđaj tramvaja uz prisustvo vještaka mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke kojim su rukovodili tužioci kantonalnog Tužilaštva.

O pojedinačnim radnjama koje će biti preduzete, zbog interesa istrage Tužilaštvo ne može govoriti u ovoj fazi, a o uzroku nesreće naknadno će se izjasniti i vještaci koji će dostaviti svoje nalaze Tužilaštvu.

Dvadesettrogodišnji mladić iz Brčkog poginuo je juče dok se nalazio na tramvajskoj stanici kada je tramvaj iznenada iskočio iz šina. Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.