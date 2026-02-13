logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vozač sarajevskog tramvaja predat kantonalnom Tužilaštvu

Vozač sarajevskog tramvaja predat kantonalnom Tužilaštvu

Autori Vesna Kerkez Autori SRNA 1
0

Vozač tramvaja Adnan Kasipović, uhapšen nakon nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe povrijeđene, predat je u nadležnost kantonalnog Tužilaštva.

adnan kasipović predat tužilaštvu KS Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Kasipović će u Tužilaštvu biti zadržan 24 časa, gdje će nakon ispitivanja biti odlučeno o daljim mjerama, a intenzivno se preduzimaju i druge provjere od značaja za istragu, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Danas je izuzeta određena dokumentacija iz preduzeća "Grad", urađen uviđaj tramvaja uz prisustvo vještaka mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke kojim su rukovodili tužioci kantonalnog Tužilaštva.

O pojedinačnim radnjama koje će biti preduzete, zbog interesa istrage Tužilaštvo ne može govoriti u ovoj fazi, a o uzroku nesreće naknadno će se izjasniti i vještaci koji će dostaviti svoje nalaze Tužilaštvu.

Dvadesettrogodišnji mladić iz Brčkog poginuo je juče dok se nalazio na tramvajskoj stanici kada je tramvaj iznenada iskočio iz šina. Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tramvaj vozač Sarajevo nesreća Tužilaštvo KS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ