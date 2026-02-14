Sarajevo u blokadi zbog tramvajske nesreće: Demonstranti zauzeli centralne raskrsnice, gradom odjekuju skandiranja

Iako su organizatori nešto prije 16 časova zvanično proglasili kraj protesta ispred Zemaljskog muzeja i zamolili okupljene da se raziđu, nezadovoljstvo građana zbog tramvajske nesreće preraslo je u blokadu ključnih saobraćajnica u centru Sarajeva.

Veliki broj ljudi ostao je na ulicama, a situacija je kulminirala širenjem protesta na više lokacija.

Nakon povlačenja sa prvobitnog mjesta okupljanja, desetine građana blokirale su raskrsnicu kod tržnog centra SCC, zahtijevajući od vozača koji su se zatekli u kolonama da izađu iz svojih automobila i pridruže se protestu. Ubrzo nakon toga, blokirana je i raskrsnicu na Skenderiji, gdje demonstranti nose transparente sa natpisima "Da li je potrebno da idemo u školu u strahu" uz glasne povike "Pravda, pravda", javljaju sarajevski mediji.

Posebno emotivni trenuci zabilježeni su ispred Opšte bolnice u Sarajevu, gdje se građani okupljaju kako bi pružili podršku teško povrijeđenoj Elli Jovanović, kojoj je nakon nesreće amputirana noga. Solidarnost su iskazali i njeni školski drugovi, koji su uz upaljene baklje razvili transparente podrške sa porukama "Ella, nisi sama, uz tebe smo".

Podsjećamo, povod za ove masovne demonstracije je tragična nesreća u kojoj je, usljed iskakanja tramvaja iz šina, poginuo student Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene.

Građani poručuju da je politička volja ključna za rješavanje problema zastarjele infrastrukture i hitno zahtijevaju povlačenje starih tramvaja iz saobraćaja kako bi se spriječile nove tragedije. Vozač tramvaja A. K. (48) trenutno se nalazi u nadležnosti kantonalnog Tužilaštva.

Građani su poručili da će se okupiti i sutra i blokirati saobraćaj , te da će to činiti dok se ne otkriju odgovorni i utvrde razlozi tragedije.