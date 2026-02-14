logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo u blokadi zbog tramvajske nesreće: Demonstranti zauzeli centralne raskrsnice, gradom odjekuju skandiranja 1

Sarajevo u blokadi zbog tramvajske nesreće: Demonstranti zauzeli centralne raskrsnice, gradom odjekuju skandiranja

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
1

Iako su organizatori nešto prije 16 časova zvanično proglasili kraj protesta ispred Zemaljskog muzeja i zamolili okupljene da se raziđu, nezadovoljstvo građana zbog tramvajske nesreće preraslo je u blokadu ključnih saobraćajnica u centru Sarajeva.

Protesti prerasli u blokadu centra Sarajeva Izvor: Klix - screenshot

Veliki broj ljudi ostao je na ulicama, a situacija je kulminirala širenjem protesta na više lokacija.

Nakon povlačenja sa prvobitnog mjesta okupljanja, desetine građana blokirale su raskrsnicu kod tržnog centra SCC, zahtijevajući od vozača koji su se zatekli u kolonama da izađu iz svojih automobila i pridruže se protestu. Ubrzo nakon toga, blokirana je i raskrsnicu na Skenderiji, gdje demonstranti nose transparente sa natpisima "Da li je potrebno da idemo u školu u strahu" uz glasne povike "Pravda, pravda", javljaju sarajevski mediji.

Posebno emotivni trenuci zabilježeni su ispred Opšte bolnice u Sarajevu, gdje se građani okupljaju kako bi pružili podršku teško povrijeđenoj Elli Jovanović, kojoj je nakon nesreće amputirana noga. Solidarnost su iskazali i njeni školski drugovi, koji su uz upaljene baklje razvili transparente podrške sa porukama "Ella, nisi sama, uz tebe smo".

Izvor: Klix - screenshot

Podsjećamo, povod za ove masovne demonstracije je tragična nesreća u kojoj je, usljed iskakanja tramvaja iz šina, poginuo student Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene.

Građani poručuju da je politička volja ključna za rješavanje problema zastarjele infrastrukture i hitno zahtijevaju povlačenje starih tramvaja iz saobraćaja kako bi se spriječile nove tragedije. Vozač tramvaja A. K. (48) trenutno se nalazi u nadležnosti kantonalnog Tužilaštva.

Građani su poručili da će se okupiti i sutra i blokirati saobraćaj , te da će to činiti dok se ne otkriju odgovorni i utvrde razlozi tragedije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo tramvaj protest nesreća

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Opa

Krece izgleda pumpanje i u Sarajevu

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ