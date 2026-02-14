Prve vijesti iz bolnice: Ela probuđena iz indukovane kome, ali je i dalje u kritičnom stanju

Sedamnaestogodišnja djevojka Ela, koja je teško povrijeđena u tragičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu, probuđena je iz indukovane kome, ali se i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

"Pacijenticu smo tokom dana postepeno probudili iz indukovane kome. Opšte stanje je i dalje vrlo teško i zahtijeva nastavak intenzivnog reanimacionog tretmana", kazao je dr. Ismet Gavrankapetanovć, objavili su sarajevski mediji.

Ljekarski tim nastavlja pratiti njeno stanje.

Podsjećamo, građani Sarajeva danas su održali protest u centru grada povodom tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara, a u kojoj je nastradao Erdoan Morankić, dok su četiri osobe, među njima i Ela, zadobile povrede.

U međuvremenu Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Kantonalnom sudu da odredi jednomjesečni pritvor Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja koji je uhapšen nakon saobraćajne nesreće.