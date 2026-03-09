logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnicima Željeznica RS uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje

Radnicima Željeznica RS uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje

Autor Nikolina Damjanić
0

Zaposlenima u "Željeznicama Republike Srpske" uplaćeni su doprinosi za zdravstveno osiguranje, rekao je v.d. generalnog direktora Dragan Zelenković.

466407645_1075497531036281_6619202587575742041_n.jpg Izvor: Željeznice Republike Srpske

Zelenković je naveo da se do kraja dana očekuje određeni priliv kako bi bio uplaćen i ostatak doprinosa, saopšteno je iz ovog preduzeća.

"Preduzeće `Željeznice Republike Srpske` čini maksimalne napore kako bi u što kraćem roku bilo riješeno pitanje kašnjenja doprinosa, odnosno da u narednom periodu ne bi bilo dovedeno u sličnu situaciju", rekao je Zelenković.

Očekuje da će sindikalni aktivisti imati razumijevanja i da neće doći do obustava rada koja bi prouzrokovale dodatne troškove i probleme.

On je istakao da je najavljivanim obustavama i prestankom rada zaposlenih u "Željeznicama Republike Srpske" nemoguće obezbijediti finansijska sredstva za isplatu plata, funkcionisanje i opstanak preduzeća.

"Svaki sat ili dan obustave donosi samo nove troškove", ukazao je Zelenković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽRS radnici osiguranje željeznice RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ