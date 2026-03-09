Radnicima Željeznica RS uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje

Zaposlenima u "Željeznicama Republike Srpske" uplaćeni su doprinosi za zdravstveno osiguranje, rekao je v.d. generalnog direktora Dragan Zelenković.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Zelenković je naveo da se do kraja dana očekuje određeni priliv kako bi bio uplaćen i ostatak doprinosa, saopšteno je iz ovog preduzeća.

"Preduzeće `Željeznice Republike Srpske` čini maksimalne napore kako bi u što kraćem roku bilo riješeno pitanje kašnjenja doprinosa, odnosno da u narednom periodu ne bi bilo dovedeno u sličnu situaciju", rekao je Zelenković.

Očekuje da će sindikalni aktivisti imati razumijevanja i da neće doći do obustava rada koja bi prouzrokovale dodatne troškove i probleme.

On je istakao da je najavljivanim obustavama i prestankom rada zaposlenih u "Željeznicama Republike Srpske" nemoguće obezbijediti finansijska sredstva za isplatu plata, funkcionisanje i opstanak preduzeća.

"Svaki sat ili dan obustave donosi samo nove troškove", ukazao je Zelenković.