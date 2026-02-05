Uprava "Željeznica RS" poziva na dijalog nakon najave obustave saobraćaja

Uprava „Željeznica Republike Srpske“ (ŽRS), zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza, priprema konkretne aktivnosti s ciljem stabilizacije poslovanja preduzeća i pronalaženja najboljih rješenja, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Miodrag Mišić.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

„Uprava ŽRS smatra da je jedini ispravan put za rješavanje svih aktuelnih problema konstruktivni dijalog, razumijevanje i zajedničko djelovanje, kako bi željeznički saobraćaj funkcionisao redovno i bezbjedno“, rekao je Mišić nakon sastanka sa članovima Uprave.

On je dodao da se na taj način obezbjeđuju sredstva za redovnu isplatu plata, kao i nesmetano funkcionisanje preduzeća u svim segmentima. Mišić je poručio da je spreman da razgovara sa sindikalnim predstavnicima nakon što mu dostave njihove zaključke i zahtjeve.

„Članovi Uprave ŽRS konstantno su angažovani kako redovnost isplate plata ne bi bila dovedena u pitanje“, istakao je Mišić. Takođe, pozvao je sve zaposlene i sindikalne predstavnike da, poštujući zakonske procedure, budu posvećeni odgovornom ispunjavanju svojih radnih zadataka.

Ovaj odgovor uprave dolazi nakon što je Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS najavio totalnu obustavu željezničkog saobraćaja, nezadovoljan višemjesečnim ignorisanjem zahtjeva radnika od strane Uprave, Ministarstva i Vlade RS.

Predsjednik sindikata Dragan Peulić rekao je da su se radnici prvo okupili juče u Doboju, a danas u Banjoj Luci, dok je za sutra najavljeno okupljanje u Prijedoru.

„Pozvali smo radnike na okupljanje u ova tri grada jer do sada od Uprave dobijamo samo lažna obećanja da će nagomilani problemi u Željeznicama biti riješeni“, rekao je Peulić.

On je naglasio da je stav radnika, kako u Doboju, tako i u Banjoj Luci, jasan – spremni su na totalnu obustavu saobraćaja.

„Za 9. februar ponovo ćemo uputiti zahtjeve Upravi. Ukoliko do 18. februara ne bude nikakvog pomaka, već narednog dana stupamo u totalnu obustavu rada“, poručio je Peulić.