Pezeškijan potvrdio da je Esmail Hatib ubijen

Autor Haris Krhalić
0

Iranski predsjednik potvrdio da je ministar obavještajnih poslova ubijen u zračnim napadima.

Izrael ubio Esmail Hatiba Izvor: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potvrdio je da je ministar obavještajnih poslova Esmail Hatib poginuo u američkim i izraelskim udarima na Teheran tokom noći.

Pezeškijan je u objavi na "Iksu" uputio saučešće Hatibovoj porodici i iranskom narodu. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštio je danas ranije da je Hatib "eliminisan" u napadu izraelske vojske.

Kac je dodao da se "intenzitet udara u Iranu povećava" i obećao "velika iznenađenja u svim oblastima".

Ko je bio Esmail Hatib?


Hatib je bio šiitski klerik sadugim stažom u iranskom pravosuđu i obavještajnom sektoru. Bio je veteran iransko-iračkog rata iz 1980-ih, tokom kojeg je bio i ranjen. Prema podacima američkog Ministarstva finansija, Hatib je rođen 1960. ili 1961. godine u provinciji Južni Horasan, piše AP.

Američke vlasti su ga sankcionisale 2022. godine zbog niza optužbi.

