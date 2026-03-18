Izrael potvrdio likvidaciju iranskog ministra obavještajnih poslova

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštio je u srijedu da je vojska te zemlje likvidirala iranskog ministra obavještajnih poslova, Esmaila Hatiba.

Teheran se još uvijek nije zvanično oglasio povodom ove smrti, što je postala uobičajena praksa Irana tokom aktuelnog sukoba.

Ubistvo Hatiba dolazi neposredno nakon likvidacije visokog bezbjednosnog zvaničnika Alija Laridžanija, kao i komandanta paravojnih formacija Basidž, koje djeluju u okviru Revolucionarne garde. Ministar Kac je, bez iznošenja dodatnih detalja, upozorio da se „tokom današnjeg dana očekuju značajna iznenađenja na svim frontovima“.

Dok je Izrael objavljivao vijest o Hatibu, iranska državna televizija prenosila je kadrove masovne sahrane u Teheranu za Alija Laridžanija i njegovog sina, koji su takođe stradali u izraelskom napadu. Hiljade ljudi okupilo se na ulicama mašući iranskim zastavama, dok su tijela stradalih prevožena kamionima ukrašenim njihovim portretima.

Ko je bio Esmail Hatib?

Hatib je bio šiitski klerik sa dugim stažom u iranskom pravosuđu i obavještajnom sektoru. Bio je veteran iransko-iračkog rata iz 1980-ih, tokom kojeg je bio i ranjen. Prema podacima američkog Ministarstva finansija, Hatib je rođen 1960. ili 1961. godine u provinciji Južni Horasan, piše AP.

Američke vlasti su ga sankcionisale 2022. godine zbog niza optužbi:

Sajber operacije: Upravljanje mrežama za špijunažu i ucjenjivačke (ransomware) napade protiv SAD-a i saveznika.

Napad na Albaniju: Odgovornost za obaranje vladinih sajtova Albanije i curenje ličnih podataka građana te zemlje.

Kršenje ljudskih prava: Ministarstvo na čijem je čelu bio optuženo je za brutalno gušenje protesta (uključujući proteste „Mahsa Amini“), mučenje zatvorenika u tajnim centrima, te progon novinara, aktivista i vjerskih manjina.

Nuklearne tenzije i obavještajni rat

U junu 2025. godine, Hatib je tvrdio da je Iran zaplijenio povjerljiva dokumenta iz izraelskog nuklearnog programa. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) kasnije je pojasnila da se ti podaci vjerovatno odnose na Nuklearni istraživački centar Sorek, nacionalnu laboratoriju smještenu južno od Tel Aviva.

Izraelska vojska je u današnjem saopštenju istakla da je Hatibovo ministarstvo posjedovalo „napredne obavještajne sposobnosti“ i sprovodilo operacije širom svijeta usmjerene protiv Izraela.