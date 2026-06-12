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Upucano 11 osoba u Teksasu, ima mrtvih: Napadač se zabarikadirao u zgradi, pa ga policija likvidirala

Upucano 11 osoba u Teksasu, ima mrtvih: Napadač se zabarikadirao u zgradi, pa ga policija likvidirala

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ubijena najmanje jedna, a ranjeno čak 11 osoba u pucnjavi u Teksasu.

pucnjava u teksasu, ima mrtvih i ranjenih Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

U pucnjavi u Teksasu u Sjedinjenim Američkim Državama ubijena je najmanje jedna, a ranjeno je čak 11 osoba, piše AP.

Gradonačelnica Midlanda, grada u saveznoj državi Teksas, Lori Blong je potvrdila da je poginula najmanje jedna osoba i da je policija likvidirala napadača.

"Naše misli i molitve su uz sve žrtve današnje pucnjave, njihove porodice i naše policijske službenike. Uspostavljen je javni bezbjednosni perimetar, građanima je naloženo da ostanu u skloništima i da se drže van tog područja", rekla je ona.

Pucnjava je prijavljena u 8 časova po lokalnom vremenu u jugoistočnom dijelu Midlenda. Osumnjičeni za pucnjavu bio je zabarikidiran u jednoj zgradi blizu veterinarske klinike, a policija ga je likvidirala po dolasku na lice mejsta.

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Teksas pucnjava

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