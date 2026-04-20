Tragedija u Sjevernoj Karolini: Planirana tuča prerasla u masovnu pucnjavu, ima mrtvih

Tragedija u Sjevernoj Karolini: Planirana tuča prerasla u masovnu pucnjavu, ima mrtvih

Autor D.V.
Policija je opkolila park u gradu u Severnoj Karolini nakon što je "planirana tuča" prerasla u masovnu pucnjavu u kojoj su poginule najmanje dvije osobe.

Dvoje mrtvih i više povrijeđenih u Vinston-Sejlemu Izvor: X/Screenshot

Navodi se da je više mladih učestvovalo u tuči u parku Lajnbah u Vinston-Sejlemu, koja je, prema izvještajima, ostavila za sobom veći broj povrijeđenih.

Državni istražni biro Sjeverne Karoline (NC SBI) saopštio je da je incident, koji se dogodio oko 9.52 po lokalnom vremenu, bio "masovna pucnjava" i da su dvije osobe preminule od posljedica.

"NC SBI trenutno reaguje na pucnjavu u ulici Robinhood Road u blizini srednje škole Džeferson", navodi se u objavi na Fejsbuku.

"Pucnjava se nije dogodila u školi, već u parku Lajnbah. Škola sada normalno radi i otvorena je. Više ljudi je upucano, a dvoje je preminulo. Građani bi za sada trebalo da izbegavaju ovo područje", objavljeno je.

Istražitelji su zamolili javnost da ne koristi privatne dronove jer to može ometati hitne operacije koje su u toku. Policijski dronovi se koriste za potragu za "umiješanim osobama".

Policija je saopštila da je identifikovano i locirano nekoliko pojedinaca - i žrtava i osumnjičenih - ali da se, zbog broja uključenih ljudi, nastavljaju napori da se svi pronađu.

"U ovom trenutku, neki od umiješanih u incident su maloletnici", saopštila je policijska uprava Vinston-Sejlema.

Prvobitna istraga sugeriše da je planirana tuča u kojoj je učestvovalo više mladih osoba eskalirala u parku, što je dovelo do toga da više ljudi puca jedni na druge.

Policija navodi da obližnje škole trenutno rade po normalnom rasporedu, ali je pozvala građane da izbjegavaju to područje kako bi hitne službe mogle bezbjedno da rade. Vlasti su takođe pozvale javnost da ostane na oprezu i prijavi "bilo kakvu sumnjivu aktivnost".

Podsjetimo, juče je u Šrivportu u Luizijani došlo do masovne pucnjave u kojoj je ubijeno osmoro djece.

(Telegraf/Mondo)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

