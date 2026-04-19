Ubijeno osmoro djece u pucnjavi u Luizijani

Osmoro djece, uzrasta od jedne do 14 godina, ubijeno je u pucnjavi u Šreveportu u američkoj saveznoj državi Luizijani, u incidentu koji policija opisuje kao „porodični sukob“.

Prema saopštenju policije, pucnjava se dogodila oko 5 časova ujutru po lokalnom vremenu (10 časova po srednjoevropskom), kada je jedan napadač otvorio vatru i pogodio ukupno deset osoba. Policija je ubrzo potom krenula u poteru za osumnjičenim i usmrtila ga dok je pokušavao da pobjegne.

Gradonačelnik Šreveporta Tom Arseno izjavio je da je riječ o tragediji koja je pogodila čitavu zajednicu.

"Imamo porodice koje pate, imamo policajce i službenike mrtvozorničke službe koji su pogođeni ovim događajem. Cijela zajednica tuguje sa ovim porodicama", rekao je on, piše BBC.

Policija nije objavila identitet napadača ni žrtava, ali je navela da su neka od ubijene djece bila u srodstvu sa počiniocem.