Posljednji pregovori Irana i Amerike: Propali poslije 21 sata intenzivnih razgovora

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Sastanak delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu završen je bez dogovora, nakon više od 20 sati intenzivnih razgovora tokom kojih su ostala otvorena ključna pitanja nuklearnog programa, sankcija i bezbjednosti u regionu.

Prošlonedjeljni sastanak između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pokazao je koliko su razlike između dvije strane i dalje duboke. Razgovori održani u Islamabadu završeni su bez dogovora, uprkos višesatnim pregovorima.

Američku delegaciju predvodio je potpredsjednik Džej Di Vens, koji je nakon 21 sata razgovora saopštio da nije bilo moguće postići kompromis. Kako je naveo, iranska strana nije bila spremna da prihvati uslove koje su predložile Sjedinjene Države.

S druge strane, predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, koji je predvodio iransku delegaciju, ocijenio je da je američka strana izgubila povjerenje Teherana tokom pregovora, prenosi BBC.

Prema navodima američkog zvaničnika, glavno neslaganje odnosilo se na to šta će biti sa iranskim obogaćenim uranijumom, o čemu nije postignut nikakav dogovor.

Među otvorenim pitanjima našla su se i sloboda plovidbe kroz Ormuski moreuz bez naplate taksi, kao i zahtjev Vašingtona da Iran obustavi finansiranje saveznička grupa poput Hezbolaha i Hamasa.

