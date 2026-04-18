Iran odustaje od pregovora sa Amerikom: Nastavlja se haos na Bliskom istoku

Iran je saopštio da odustaje od direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama.

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija saopštio je danas da Iran više neće učestvovati u direktnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi "Skaj Njuz". Saopštio je da je glavni uzrok povlačenja u pregovorima u zahtjevima Sjedinjenih Država, odnosno njihovi "maksimalistički" zahtjevi.

Prva runda mirovnih pregovora održana je u Islamabadu u Pakistanu, ali su oni propali nakon nešto više od 20 časova rasprave. Obje države su tada saopštile da je kriva druga strana.

Američki potpredsjednik Džejms Di Vens je ranije u toku ove sedmice izjavio da Iran odbija da prihvati uslove o miru koje su ispostavile Sjedinjene Države. Danas je i ponovo zatvoren Ormuski moreuz, nepuna 24 sata nakon što je bio otvoren za prolaz komercijalnih brodova i naftnih tankera.