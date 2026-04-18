Iran odustaje od pregovora sa Amerikom: Nastavlja se haos na Bliskom istoku

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Iran je saopštio da odustaje od direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama.

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija saopštio je danas da Iran više neće učestvovati u direktnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi "Skaj Njuz". Saopštio je da je glavni uzrok povlačenja u pregovorima u zahtjevima Sjedinjenih Država, odnosno njihovi "maksimalistički" zahtjevi.

Prva runda mirovnih pregovora održana je u Islamabadu u Pakistanu, ali su oni propali nakon nešto više od 20 časova rasprave. Obje države su tada saopštile da je kriva druga strana.

Američki potpredsjednik Džejms Di Vens je ranije u toku ove sedmice izjavio da Iran odbija da prihvati uslove o miru koje su ispostavile Sjedinjene Države. Danas je i ponovo zatvoren Ormuski moreuz, nepuna 24 sata nakon što je bio otvoren za prolaz komercijalnih brodova i naftnih tankera.

