Tramp udario na Španiju: Sporazum sa Iranom u krizi

Tramp je na društvenoj mreži osudio Španiju zbog finansijskih problema i nedovoljnog doprinosa NATO-u.

Američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je Španiju na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Da li je neko pogledao koliko loše stoji Španija? Njihove finansije, uprkos tome što gotovo ništa ne doprinose NATO-u i njihovoj vojnoj odbrani, su apsolutno užasne. Tužno je gledati!!!", napisao je Tramp.

Vrijeme objave je neobično, jer je pre samo nekoliko sati Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz. Uprkos jučerašnjem saopštenju i euforičnim komentarima da je moreuz otvoren, Iran je danas ponovo uveo stroge kontrole. Iranska vojska je objavila da je "kontrola nad Ormuskim moreuzom vraćena u prethodno stanje", dok SAD nastavljaju da blokiraju iranske luke.

Iranski brodovi pod nadzorom Revolucionarne garde pucaju na tanker u moreuzu. Iranska mornarica je poslala poruku tankerima da nijednom brodu nije dozvoljeno da prođe bez dozvole Irana, prenosi Jutarmji.

Trampov sukob sa Španijom traje od početka sukoba na Bliskom istoku, kada je španski premijer Pedro Sančez opisao rat kao "neopravdan, opasan i nezakonit".

Sančez je kritikovao SAD i Izrael zbog napada na Iran, jednostrano, bez konsultacija sa međunarodnom zajednicom“ i osudio njihovu ofanzivu koja je prouzrokovala stotine nevinih žrtava i guranje cijelog regiona u teror koji će doneti mnogo veću globalnu nestabilnost.