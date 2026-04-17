logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp tvrdi: "Iran više nikada neće zatvoriti Ormuski moreuz"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Tramp saopštio da Iran više nikada neće zatvoriti Ormuski moreuz.

Tramp tvrdi: "Iran više nikada neće zatvoriti Ormuski moreuz" Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je imao 10 objava u periodu od oko sat vremena na svojoj društvenoj mreži "Truth social" otkad je Iran saopštio je Ormuski moreuz ponovo otvoren. Sada je objavio da "Iran više nikada neće zatvoriti Ormuski moreuz".

"Iran je pristao da više nikada neće zatvoriti Ormuski moreuz. Više neće koristiti kao oružje protiv cijelog svijeta", objavio je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz ponovo otvoren.

Njegovim otvaranjem došlo je do pada cijene nafte.

Tagovi

Donald Tramp Iran nafta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ