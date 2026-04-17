Iran: Ormuski moreuz je otvoren

Iranski ministar spoljnih poslova objavio je da je Ormuzki moreuz „potpuno otvoren“ za „preostali period primirja“.

Sejed Abas Aragči je rekao da „svi trgovački brodovi“ sada mogu proći kroz moreuz.

„U skladu sa primirjem u Libanu, prolaz svih trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz proglašava se potpuno otvorenim za preostali period primirja, na koordinisanoj ruti koju je već objavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran“, objavio je.

Međutim, treba napomenuti da je Iran ranije izjavio da je moreuz otvoren za zemlje koje sarađuju sa njegovom vojskom.

Nije jasno da li će američka blokada iranskih luka ostati na snazi nakon ove iranske odluke.

Aragčijeva izjava dolazi u trenutku kada će Kir Starmer i Emanuel Makron biti zajednički domaćini virtuelnog sastanka na kojem se očekuje da će okupiti 40 lidera. Grupa će razgovarati o ponovnom otvaranju moreuza.



