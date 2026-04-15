Blokada Ormuskog moreuza: ﻿Američka mornarica vratila devet brodova u iranske luke

Autori SRNA 1 Autori Haris Krhalić
Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da tokom prvih 48 sati blokade nijedan brod nije prošao kroz Ormuski moreuz.

Američka blokada Ormuskog moreuza: Vraćeno devet brodova u Iran Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Američka mornarica je tokom blokade Ormuskog moreuza vratila devet brodova prema lukama u Iranu ili priobalnom području.

"Tokom prvih 48 časova američke blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka, nijedan brod nije prošao pored američkih snaga. Pored toga, devet brodova je poslušalo uputstva američkih snaga da se okrenu i vrate ka iranskoj luci ili priobalnom području", navela je Centralna komanda na "Iksu".

Centralna komanda ranije je objavila da blokadu provodi više od deset ratnih brodova sa preko 10.000 pripadnika vojske.

S druge strane, iranski državni mediji iznose drugačije tvrdnje. Prema navodima agencije Fars, jedan iranski brod navodno je prošao kroz moreuz i trenutno se kreće prema luci Imam Homeini, uprkos američkoj blokadi.

Kako se navodi, podaci o praćenju brodova pokazuju da je riječ o teretnom brodu koji prevozi hranu i koji je uspio ući u Perzijski zaljev.

