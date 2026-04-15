Blokada Ormuskog moreuza: ﻿Američka mornarica vratila devet brodova u iranske luke

Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da tokom prvih 48 sati blokade nijedan brod nije prošao kroz Ormuski moreuz.

Američka mornarica je tokom blokade Ormuskog moreuza vratila devet brodova prema lukama u Iranu ili priobalnom području.

"Tokom prvih 48 časova američke blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka, nijedan brod nije prošao pored američkih snaga. Pored toga, devet brodova je poslušalo uputstva američkih snaga da se okrenu i vrate ka iranskoj luci ili priobalnom području", navela je Centralna komanda na "Iksu".

Centralna komanda ranije je objavila da blokadu provodi više od deset ratnih brodova sa preko 10.000 pripadnika vojske.

During the first 48 hours of the U.S. blockade on ships entering and exiting Iranian ports, no vessels have made it past U.S. forces. Additionally, 9 vessels have complied with direction from U.S. forces to turn around and return toward an Iranian port or coastal area.pic.twitter.com/h4msgvaPTl — U.S. Central Command (@CENTCOM)April 15, 2026

S druge strane, iranski državni mediji iznose drugačije tvrdnje. Prema navodima agencije Fars, jedan iranski brod navodno je prošao kroz moreuz i trenutno se kreće prema luci Imam Homeini, uprkos američkoj blokadi.

Kako se navodi, podaci o praćenju brodova pokazuju da je riječ o teretnom brodu koji prevozi hranu i koji je uspio ući u Perzijski zaljev.