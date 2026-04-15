Procurili tajni dokumenti: Otkriveno kako je Iran gađao američke baze

Iran je, prema navodima stranih medija, tajno nabavio kineski špijunski satelit kojim je tokom nedavnog sukoba pratio i potencijalno gađao američke vojne baze širom Bliskog istoka.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit, dajući Islamskoj Republici novu mogućnost da cilja američke vojne baze širom Bliskog istoka tokom nedavnog rata, objavio je Fajnenšel tajms (FT).

Satelit TEE-01B, koji je izgradila i lansirala kineska kompanija Earth Eye Co., preuzelo je Ratno vazduhoplovstvo Korpusa islamske revolucionarne garde krajem 2024. godine nakon što je lansiran u svemir iz Kine, prema izvještaju koji se poziva na povjerljive iranske vojne dokumente.

Iranski vojni komandanti su usmjerili satelit da prati ključne lokacije američke vojske, naveo je list, pozivajući se na vremenski označene liste koordinata, satelitske snimke i stručnu analizu.

Slike su snimljene u martu, prije i poslije napada dronovima i raketama na te lokacije, prema FT.

Rojters nije mogao da potvrdi izvještaj.

Bijela kuća, CIA, Pentagon, kinesko Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane, Earth Eye Co. i Emposat nisu odgovorili na Rojtersove zahtjeve za komentar.

Kao dio sporazuma, iranskim snagama je dat pristup komercijalnim zemaljskim stanicama kojima upravlja Emposat, pekinški dobavljač satelitskih usluga komandovanja i kontrole sa mrežom koja obuhvata Aziju, Latinsku Ameriku i druge regione, navodi se u izvještaju.

Satelit je snimio slike vazduhoplovne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji 13, 14. i 15. marta, navodi FT.

Dana 14. marta, predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su američki avioni u bazi pogođeni.

Prema izvještaju, satelit je takođe pratio vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu, kao i lokacije u blizini američke mornaričke baze Pete flote u Manami, Bahrein, i aerodroma Erbil, Irak, otprilike u vrijeme kada su iranske snage napale objekte u tim oblastima.