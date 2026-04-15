logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Procurili tajni dokumenti: Otkriveno kako je Iran gađao američke baze

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Iran je, prema navodima stranih medija, tajno nabavio kineski špijunski satelit kojim je tokom nedavnog sukoba pratio i potencijalno gađao američke vojne baze širom Bliskog istoka.

Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit Izvor: X/clashreport/Printscreen

Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit, dajući Islamskoj Republici novu mogućnost da cilja američke vojne baze širom Bliskog istoka tokom nedavnog rata, objavio je Fajnenšel tajms (FT).

Satelit TEE-01B, koji je izgradila i lansirala kineska kompanija Earth Eye Co., preuzelo je Ratno vazduhoplovstvo Korpusa islamske revolucionarne garde krajem 2024. godine nakon što je lansiran u svemir iz Kine, prema izvještaju koji se poziva na povjerljive iranske vojne dokumente.

Iranski vojni komandanti su usmjerili satelit da prati ključne lokacije američke vojske, naveo je list, pozivajući se na vremenski označene liste koordinata, satelitske snimke i stručnu analizu.

Slike su snimljene u martu, prije i poslije napada dronovima i raketama na te lokacije, prema FT.

Rojters nije mogao da potvrdi izvještaj.

Bijela kuća, CIA, Pentagon, kinesko Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane, Earth Eye Co. i Emposat nisu odgovorili na Rojtersove zahtjeve za komentar.

Kao dio sporazuma, iranskim snagama je dat pristup komercijalnim zemaljskim stanicama kojima upravlja Emposat, pekinški dobavljač satelitskih usluga komandovanja i kontrole sa mrežom koja obuhvata Aziju, Latinsku Ameriku i druge regione, navodi se u izvještaju.

Satelit je snimio slike vazduhoplovne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji 13, 14. i 15. marta, navodi FT.

Dana 14. marta, predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su američki avioni u bazi pogođeni.

Prema izvještaju, satelit je takođe pratio vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu, kao i lokacije u blizini američke mornaričke baze Pete flote u Manami, Bahrein, i aerodroma Erbil, Irak, otprilike u vrijeme kada su iranske snage napale objekte u tim oblastima.

Tagovi

Iran SAD

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

